Вышивальщица из Алтайского края представляет регион на международной выставке

Имя Арины Рюмкиной, мастерицы из Алтайского края, теперь знают и за пределами региона. Одним из экспонатов открывшейся в начале марта в Ульяновске выставки-смотра «Живописная игла. Современный взгляд на искусство вышивки» стала ее авторская рабо­та –­ свадебный женский костюм старообрядцев-«поляков» Южного Алтая.

Арина – из села Староалейское (Третьяковский район), научный сотрудник районного историко-краеведческого музея. Право представлять Алтайский край досталось ей по итогам конкурсного отбора.

Как сообщает Минкульт регио­на, на всероссийской площадке представлено творчество любителей и профессионалов, художников и мастеров вышивки, которые верой и правдой возрождают и берегут это национальное достояние, поддерживают проекты развития народной культуры.

Чтобы оценить красоту орнамента и историческую достоверность одеяния наших предков, посетители – ценители этники надолго задерживаются у расшитого Ариной праздничного комплекта, – рубахи с сарафаном.

Вышивкой девушка увлекается с детства, многие виды техники и орнаментов освоила сама, обучаясь онлайн у мастериц страны. Фольклорные же орнаменты постигает последние пять лет. Арина – выпускница краевого колледжа культуры и искусств, во время учебы она специализировалась на изучении этнохудожественного наследия русских. Идею реконструкции такого костюма предложила талантливой студентке ее преподаватель Наталья Шейкина.

– Собственно это и стало моей дипломной работой, – рассказала «АП» мастерица. – Наталья Владимировна мне помогла материалами из фондов Российского этнографического музея, которые она привезла из Санкт-Петербурга. В вышивке я использовала традиционные техники – «набор», «роспись», «крестик», «бархатные швы». Мы восстановили исконный старообрядческий русский женский костюм, а слово «польский» в его названии говорит лишь о том, что на территории Польши и Западной Белоруссии укрывались от гонений русские старообрядцы. Те самые, которые кто добровольно, а кто поневоле, пришли потом в Сибирь, на Алтай. Для меня это семейная история, прежде всего, мои прадеды Никитины и Петровы пришли сюда теми же дорогами и обосновались в Третьяковском районе. Потому мне так интересна эта тема.

Факт весьма печальный: культура старообрядцев ушла вместе с ними после революции­ 1917 года. И о традициях предков Арине рассказали не сельские бабушки, увы. Они называют себя «поляками», но о том, откуда пришли, имеют весьма туманное представление.

– Да, ситуация получается довольно абсурдная, – соглашается собеседница. – Как сельская девушка, я должна знать о своих корнях и везти эти знания в город. Но получается наоборот, мне надо будет вернуть селу то, что дали мне мои преподаватели. Буду стараться.

Осталось добавить, что «Живописная игла» продлится до конца апреля. Мы уверены, что за этот период творчество нашей землячки получит немало высоких отзывов.

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Взято отсюда.

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