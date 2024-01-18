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Высоцкая решила ликвидировать свою компанию из-за убытков

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Организация “Кулинарная студия” занималась поставкой еды в заведения и общественным питанием

Высоцкая решила ликвидировать свою компанию из-за убытков

Фото: ТАСС

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая ликвидирует компанию “Кулинарная студия”, которая принесла за последние годы почти 5 млн убытков. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщает телеканал “360”.

По информации журналистов, компания занималась поставкой еды в различные заведения и общественным питанием. С 2019 по 2022 год она несла убытки, хотя в 2023 году заработала сразу 13 млн рублей, которые отнесли к “прочим доходам”.

На данный момент Высоцкая уже подготовила все необходимые документы. При этом для нее бизнес-карьера не закончится, ведь она продолжит владеть долями еще в 13 компаниях – они также связаны с ресторанным бизнесом и едой.

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