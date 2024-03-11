Бизнес-центр А-класса О2 распахнет свои двери уже в сентябре 2024 года. Он станет не только украшением делового сердца Барнаула, но и примером внедрения нового тренда в сфере офисной недвижимости

Рынок офисной недвижимости уже не будет прежним. На смену устаревшим помещениям и зданиям прошлого века приходят элитные объекты нового поколения. Они отличаются привлекательной локацией, гибкой архитектурой, качественной инженерией и сервисом. Яркий пример – бизнес-центр О2 на улице Партизанской, 70. Благодаря современным методам строительства и материалам, возведение объекта идет быстро, качественно и надежно. БЦ планируют запустить уже в сентябре текущего года. Об уникальных проектных решениях и ходе работ “Толк” узнал у застройщика.

Красиво, легко, функционально

Взято отсюда