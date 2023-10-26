Высокий доход и стабильность. Барнаульской компании “Моторгрупп” нужны автомеханики
Рассказываем, какие условия труда предлагает автосервис
Сотрудник автосервиса / Фото: standret / freepik.com
Какая профессия сегодня точно востребована, так это автомеханик, потому что машин с каждым годом становится все больше и больше. Чтобы реализоваться в отрасли, многие умельцы открывают автосервисы и мастерские, возлагая на себя кучу дополнительной ответственности, организационных проблем и рисков. Однако хорошо преуспеть в профессии и заработать можно и в найме. Например, барнаульская компания “Моторгрупп” предлагает своим сотрудникам достойную заработную плату и комфортные условия труда. Итак, рассказываем, как стать частью опытной команды.
Работа на результат
Автосервис “Моторгрупп” занимается ремонтом авто и продажей автозапчастей в Барнауле.
Динамичная, перспективная компания комплексно подходит к диагностике и ремонту автомобилей. Техническое оснащение позволяет автомеханикам осуществлять свою работу оперативно и качественно.
“Для нас работа с автомобилем – работа на результат. Оказывая услуги экспертной диагностики, профессионального ремонта и планового обслуживания, мы заботимся о вашей безопасности на дорогах,” – говорят в компании.
Работа по призванию
Команда автомобильной компании “Моторгрупп” приглашает на работу в автосервис талантливых, опытных и ответственных автомехаников.
“В нашей команде нет случайных людей, мы работаем по призванию. Все сотрудники проходят ежегодное обучение и сертификацию. Экспертность мастеров подтверждена отзывами постоянных клиентов”, – поясняют в автосервисе.Своим сотрудникам компания предлагает:
- стабильную высокую заработную плату (сдельную, от 70 тыс. до 120 тыс. руб.);
- удобный сменный график работы в чистом, теплом помещении;
- приятные бонусы (парковка, столовая, скидки, подарки детям);
- возможность карьерного роста;
- работу в дружном коллективе.
Если вы готовы присоединиться к команде “Моторгрупп”, звоните по телефону 505-104.
Автосервис “Моторгрупп” (ИП Станкевич А. Э.) Адрес: Барнаул, Калинина проспект, 24х Тел.: 8 (3852) 505-104 Сайт
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