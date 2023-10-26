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Высокий доход и стабильность. Барнаульской компании “Моторгрупп” нужны автомеханики

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Рассказываем, какие условия труда предлагает автосервис

Сотрудник автосервиса / Фото: standret / freepik.com

Какая профессия сегодня точно востребована, так это автомеханик, потому что машин с каждым годом становится все больше и больше. Чтобы реализоваться в отрасли, многие умельцы открывают автосервисы и мастерские, возлагая на себя кучу дополнительной ответственности, организационных проблем и рисков. Однако хорошо преуспеть в профессии и заработать можно и в найме. Например, барнаульская компания “Моторгрупп” предлагает своим сотрудникам достойную заработную плату и комфортные условия труда. Итак, рассказываем, как стать частью опытной команды.

Работа на результат

Автосервис “Моторгрупп” занимается ремонтом авто и продажей автозапчастей в Барнауле.

Динамичная, перспективная компания комплексно подходит к диагностике и ремонту автомобилей. Техническое оснащение позволяет автомеханикам осуществлять свою работу оперативно и качественно.

“Для нас работа с автомобилем ­– работа на результат. Оказывая услуги экспертной диагностики, профессионального ремонта и планового обслуживания, мы заботимся о вашей безопасности на дорогах,” ­– говорят в компании.

Работа по призванию

Команда автомобильной компании “Моторгрупп” приглашает на работу в автосервис талантливых, опытных и ответственных автомехаников.

“В нашей команде нет случайных людей, мы работаем по призванию. Все сотрудники проходят ежегодное обучение и сертификацию. Экспертность мастеров подтверждена отзывами постоянных клиентов”, ­– поясняют в автосервисе.Своим сотрудникам компания предлагает:

  • стабильную высокую заработную плату (сдельную, от 70 тыс. до 120 тыс. руб.);
  • удобный сменный график работы в чистом, теплом помещении;
  • приятные бонусы (парковка, столовая, скидки, подарки детям);
  • возможность карьерного роста;
  • работу в дружном коллективе.

Если вы готовы присоединиться к команде “Моторгрупп”, звоните по телефону 505-104.

Автосервис “Моторгрупп” (ИП Станкевич А. Э.) Адрес: Барнаул, Калинина проспект, 24х Тел.: 8 (3852) 505-104 Сайт

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