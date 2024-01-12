Высокопоставленного полицейского задержали в Барнауле за получение взятки

Мужчину заключили под стражу.

Источник фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали начальника отдела СУ УМВД России по Барнаулу майора юстиции по подозрению в получении взятки в крупном размере.

В 2023 году в отдел полиции обратилась уроженка Алтайского края с заявлением о совершении в отношении неё мошеннических действий. Полицейский дал понять, что для возбуждения уголовного дела и его расследования необходимо передать ему 650 тысяч рублей.

В конце декабря после передачи 300 тысяч рублей его задержали на рабочем месте. За получение должностным лицом взятки крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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