Выставка авторских кукол семьи Намдаковых стала самой посещаемой за последние три года в Краеведческом музее

Уникальная выставка авторских кукол «Ульгер: Сказки и грёзы» завершилась в прошедшее воскресенье в Барнауле.

За два месяца работы её посетителями стало свыше 3 тысяч человек – жители г. Барнаула и гости из Республики Казахстан, гг. Санкт-Петербурга, Благовещенска, Нижневартовска, Калуги, Красноярска, Мурманска, Кемеровской области, а также коллеги из Новосибирска, Горно-Алтайска и Бийска.

Ежегодно музей проводит одну выставку с привлечением партнеров федерального уровня. На этот раз жителям города представили 20 авторских произведений, над исполнением которых трудилась вся семья Намдаковых. Это второй проект учреждения, организованный совместно с Фондом содействия развитию культуры и искусства им. Дашинимы Намдакова (г. Москва).

Успех выставки подтверждается многочисленными отзывами в социальных сетях музея, книге отзывов, а также живыми эмоциями тех, кто поделился ими в ходе различных встреч. Так, Людмила Корникова, учёный секретарь Государственного художественного музея Алтайского края , поделилась впечатлениями от выставки: «Я очень рада, что эта выставка случилась в нашем городе, давно мечтала побывать на ней. Это событие очень многого стоит. Говоря о работах, выражаю полный восторг. Всё, что мы видим в интернете, совсем иначе смотрится вживую. Каждая работа может быть экспонатом отдельной выставки. Можно часами стоять у одной куклы, вдохновляться, искать ответы на вопросы, обращаться к эпосу, к легендам. Произведения семьи Намдаковых дарят нам возможность для бесконечного внутреннего обогащения».

«Замечательная выставка, удивительные куклы. Абсолютно живые, совершенно потрясающие образы, которые хочется долго рассматривать, подмечать детали. Это большой подарок для нас. Слов простых не подобрать, а сложные не рождаются» – с улыбкой рассказала Анна Александровна Паутова, директор Барнаульской классической школы .

Гостья музея, дизайнер, художник-каллиграф Ольга Алексеенко поделилась эмоциями в социальных сетях: «Я никогда не видела настолько идеальных, наполненных самобытностью и уникальностью, кукол. Мне кажется, даже слово «Кукла» слишком простое, чтобы передать всю мощь энергии, исходящей от этих экспонатов».

Музей провел более 140 экскурсий для более чем 1,5 тыс. человек. Все они познакомились с образами персонажей исторических легенд, героями бурятского эпоса и буддийских притч, а также стали участниками квеста «В поисках волшебных кукол». Успехом пользовался и мастер-класс от сотрудников музея по созданию собственных уникальных брошей в общей стилистике выставки.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Правительства Алтайского края .

Взято отсюда.

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