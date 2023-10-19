Выставка из этнографической коллекции Художественного музея будет представлена в Барнауле

19 октября 2023 года в 15.00 в Государственном художественном музее состоится открытие выставки «Шкатулка с росписью» .

Искусство народной живописи, как называют урало-сибирскую роспись – яркое явление традиционной культуры русских старожилов Алтая. Оно распространилось и достигло расцвета за краткий период времени, с середины XIX до начала XX веков и оставило богатейшее культурное наследие.

Мастера размещали на дверях и стенах дома, на мебели изображения сказочных птиц и зверей, цветущих и плодоносящих растений. Они тонко чувствовали и точно выражали поэтически-сказочное миропонимание крестьян, долго сохранявших в быту архаические черты. Эта роспись распространилась на огромной территории и стала общерусским явлением.

Собрание народной росписи музея складывалось на протяжении десятилетий и насчитывает более семидесяти экспонатов, привезенных из экспедиций по краю. Это двери и полати, простенки, украшенные цветами, мебель и даже фрагмент потолка. Расписные прялки составляют значительную часть коллекции.

Экспозиция «Шкатулка с росписью» включает в себя лучшие этнографические образцы интерьерных росписей и прялок из музейной коллекции, созданные мастерами прошлого. Часть представленных экспонатов прошли реставрацию в Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря в 2023 году.

Органично соседствуют со старинными предметами работы Народного мастера Алтайского края, исследователя и популяризатора традиционного искусства росписи Лилии Живовой. В ее красочных шкатулках собрано все разнообразие мотивов и сюжетов, которое художница почерпнула из сокровищницы народных живописных традиций.

Выставка работает с 19 октября до 19 ноября 2023 г.

Адрес музея: М. Горького, 16

т. (385-2) 50-22-28

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Взято отсюда