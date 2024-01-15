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Выставка, посвященная освоению Целины, открывается в Художественном музее

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Выставка, посвященная освоению Целины, открывается в Художественном музее

Выставка, посвященная освоению Целины, открывается в Художественном музее

18 января в 16 часов в Государственном художественном музее Алтайского края состоится открытие выставки «Герои и романтики. Портрет целинной эпохи» , посвящённой 70-летию начала освоения целинных и залежных земель на Алтае. На выставке представлено 2 7 живописных и графических произведений из собрания музея.

Освоение Целины, начатое в СССР 1954 году, стало событием всесоюзного масштаба. Происходившие грандиозные события широко освещались художниками, приехавшими на Целину вместе с простыми тружениками. Они создавали летопись о том, как люди ехали на новые места, осваивались в непривычной обстановке, ставили палатки и вагончики, трудились на полях, работали на технике, устраивали быт и отдыхали. В этот период художественная жизнь на Алтае значительно активизировалась. Появились художники, которых называют классиками алтайского изобразительного искусства. Из представленных на выставке живописцев и графиков в Барнауле тогда проживали Михаил Будкеев, Федор Филонов. После обучения в художественных ВУЗах, вернулись Владимир Добровольский, Семен Чернов. Следуя целинной романтике, приехал и остался навсегда Андрей Вагин.

Центральное место в экспозиции отведено знаменитой серии «Обь целинная» монументалиста, заслуженного художника России Владимира Добровольского и мастера пейзажной живописи Семена Чернова. 13 произведений из серии демонстрируется впервые. Работы выполнены в «суровом» стиле, популярном в советском искусстве рубежа 50-60-х годов ХХ века.

Отдельного внимания заслуживают графические листы заслуженного художника России Андрея Вагина, исполненные гуашью. Работы серий «Так поднималась целина» и «Рождённый в 1954 году» интересны по сюжету, выразительны по колориту и динамичны по композиции.

В живописных произведениях народного художника России Михаила Будкеева «Первая борозда. Совхоз «Комсомольский», «Кухня-столовая совхоза «Комсомольский» и Федора Андреевича Филонова «Вечер на целине» о тражены первые шаги начала освоения новых земель.

Все работы, представленные на выставке, являются своеобразными историческими документами подлинности народного энтузиазма и атмосферы целинной романтики, которые сопутствовали грандиозным переменам, произошедшим на Алтае в середине ХХ века.

Выставка «Герои и романтики. Портрет целинной эпохи» будет работать до 18 февраля 2024 года.

Адрес: ул. Горького, 16; тел.: 20-22-27.

Взято отсюда.

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