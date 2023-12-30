Выставкой удивительных авторских кукол Алтайский краеведческий музей завершил свой юбилейный год и открыл Год семьи

В экспозиции «Ульгер: сказки и грезы» – 20 кукол по эскизам всемирно известного скульптора родом из Забайкалья Даши Намдакова, созданных его братьями и сестрами. Девы-птицы, воительницы в монгольских доспехах, фантастические всадницы – собрать их в Барнауле было не так-то просто, поскольку принадлежат куклы столичным и сибирским галереям и коллекционерам. Для помощи в монтаже выставки из Улан-Удэ приехали две сестры Даши Намдакова – мастерицы Доржима Эрдынеева и Сырма Базаржапова.

Уникальный случай

Музейные залы на ул. Ползунова, 39, специально для выставки преобразили: каждую куклу поместили в новые индивидуальные витрины, так что экспонаты можно рассматривать со всех сторон.

– Перед открытием выставки сестры Даши Намдакова провели для коллектива музея специальную экскурсию, на которой мы постоянно спрашивали, из чего это все сделано. И были поражены, что кожа, например, может выглядеть, как бархатная ткань. Обработка материалов просто восхищает, – рассказал «АП» куратор выставки, заведующий отделом АГКМ Дмитрий Емельянов. – Все, что вы видите, выполнено вручную, включая сложную вышивку. Но чтобы зрители понимали, что этим традициям уже много веков, в одной из витрин мы представили музейные этнографические экспонаты, связанные с кочевой культурой Алтая – проводим параллели.

А пришедшая на открытие сотрудница Художественного музея Алтайского края Людмила Корникова – инициатор всероссийских выставок авторской куклы – считает, что каждой работой, ее деталями и миниатюрными аксессуарами можно любоваться часами. «Часто бывает, что дети художников идут по их стопам. Но чтобы все члены семьи работали над каждым образом, внося что-то свое, – это невероятно», – говорит она.

«Его рука, его эскизы»

За помощь в подготовке выставки и приобретении нового экспозиционного оборудования директор краеведческого музея Наталья Вакалова благодарила Министерство культуры Алтайского края и его руководителя Елену Безрукову. Сама министр напомнила, что ровно два года назад в этих залах уже показывали скульптуру и графику самого Даши Намдакова, и та выставка произвела сильное впечатление на барнаульцев.

– Я имела возможность видеть вживую эти куклы в Музее Востока в Москве, очень долго ходила вокруг них и думала: вот бы и нам! – сказала Безрукова. – И теперь мечты сбываются благодаря активным людям и финансовой поддержке Правительства Алтайского края.

Вообще-то родственники скульптора Даши Намдакова создали уже больше сотни кукол. С 2015 года эта выставка была показана в обеих столицах, проехала по городам Сибири и побывала в Пекине, где тоже произвела фурор. Были изданы два каталога (один на китайском языке).

– Понятно, что в основе этого интереса лежит творчество известного скульптора, – говорит Надежда Комарова, искусствовед московского арт-фонда Даши Намдакова. – Его рука, его эскизы играют немаловажную роль в стилизации кукол. Но то, что над ними работает вся его семья, – чистая правда. Это люди разного образования и профессий. Но так бывает в бурятских семьях: раз Даши пошел вверх, остальные решили его послушаться. Сели, попробовали – и оказалось, что все, чему их учили родители, пригодилось.

Когда тебе доверяют

По словам Сырмы Базаржаповой, эскизы ее брата иногда представляют собой просто рисунки карандашом. Их обсуждают, но за окончательный образ отвечает Доржима Эрдынеева:

– Она в каком-то завиточке может распознать будущее украшение. Мы же чисто как подмастерья – сделать одно, другое, – улыбается Сырма.

Это была многодетная семья (восемь братьев и сестер!), жившая в отдаленном бурятском селе Укурик в Читинской области. Родители работали в колхозе, а дома все делали своими руками: отец, например, изготовил всю мебель и увлекался фотографией, к которой приобщал и детей.

– У отца были заказы от нашего дацана (буддийский храм у бурят. – Прим. ред.), и однажды его попросили написать большую танку на холсте, это как икона, – вспоминает Доржима. – На ней был изображен белый старец. И что удивительно, он доверил нам, детям, взять кисточку и прикоснуться к этой работе, хотя мы тогда никакие художественные школы не заканчивали! Мы же могли все испортить. Но когда тебе так доверяют, ты смело берешься за кисть.

Игрушки, по воспоминаниям сестер, им вырезали из дерева братья, а мама с бабушкой научили шить и валять войлок. Позже семья переехала в Улан-Удэ, дети получили разные профессии – Сырма стала медсестрой, Доржима – художником-гримером, другие две сестры – товароведом и учителем математики. Об авторской художественной кукле первой задумалась именно Доржима, когда ей подарили книгу об этом новом для России виде декоративного искусства. Даши нарисовал эскизы, объяснил, как сделать основу, слепил голову, и первая же кукла «Китайская принцесса», созданная в 2005-м, попала на всероссийскую выставку в Москве, на разворот престижного журнала и затем в частную коллекцию известного артиста.

Маленький конвейер

Но настоящая семейная мастерская появилась в 2012-м с подачи Даши Намдакова – на втором этаже над родительским домом, где братья и сестры собираются каждое утро – об этом мастерицы рассказали на творческой встрече в музее. Все начинается с каркасов из металла или дерева – это мужская работа. А женщины доводят эту грубую заготовку до совершенства: моделируют объем фигуры тканью или кожей, создают прически, шьют и вышивают костюмы, сами красят натуральные ткани. Когда много заказов, дочери сестер помогают расписывать куклам лица.

– Вот стоит работа и надо ее одеть, так что сегодня я – стилист, – объяснила Доржима. – Но чтобы я им стала, остальные должны мне что-то вышить. В другой день я делаю прическу куклы, значит, что-то должен подготовить волос яка. Получается такой маленький конвейер. А если я делаю обувь, то мне готовят подошву – Сырма, например, очень хорошо ладит с кожей. А братья – украшения.

Над самыми первыми куклами «Легендой» и «Богатой невестой» семья работала по полгода, теперь весь процесс занимает 3-4 месяца. Что касается эстетических принципов, то Доржима замечает:

– Лично для меня в лице куклы должно оставаться что-то незавершенное, где-то не отшлифованное. Так оно живее получается. А ее обувь должна выглядеть потертой, немного помятой, будто кукла в ней уже прошла какое-то расстояние.

Выставка «Ульгер: сказки и грезы» работает до 25 февраля.

КАРПОВА Любовь Еще читают

Взято отсюда.

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