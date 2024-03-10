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Выступление Орбакайте в Кремле отменили

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По слухам, это произошло из-за недавнего высказывания Аллы Пугачевой

Выступление Орбакайте в Кремле отменили

Микрофоны на стойках / Фото: pxhere.com

Запланированное выступление Кристины Орбакайте в Кремле отменили. Об этом сообщает “Московский комсомолец”.

Кристина Орбакайте должна была выступать на концерте в Кремле. Ее имя значилось в программе до последнего, и она должна была выйти на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически, это было бы финальное выступление концерта.

Орбакайте должна была исполнить вместе с Алексеем Воробьевым старую песню “Просто любить тебя”. В день концерта ее фамилия была в списках, но в последний момент номер певицы был убран.

По слухам, отмена выступления Орбакайте связана с недавними словами Аллы Пугачевой, ответившей Стасу Михайлову. 

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