Вывезут не все. Какую тенденцию в стройиндустрии подстегнул бум малоэтажек на Алтае

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Объемы строительства жилья в Алтайском крае заставляют промпредприятия искать рынки сбыта в других регионах. Вектор на смещение в сторону малоэтажек тоже вносит свои коррективы в этот процесс

Промышленный сектор строительной отрасли Алтайского края вынужден штурмовать рынки Сибири. Объемов строительства в домашнем регионе хватает лишь на сохранение производственного потенциала. К тому же отрасль дала крен в сторону малоэтажных домов, что для части игроков рынка может стать большим испытанием. И тенденция только укрепляется. Все ли справятся с новыми задачами, обсудили на общем собрании краевого Союза строителей, который прошел в Барнауле на прошлой неделе.

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Алтайский край несколько лет подряд превышает нормативы по вводу жилья, приближаясь к рекорду в 1 млн кв. метров в год. Тенденция, безусловно, хорошая, отметили эксперты строительного рынка. Тем не менее этого недостаточно для развития региональных предприятий, работающих в сфере производства промышленных стройматериалов. Они “заточены” на крупные объекты, не последнее место среди которых занимает индустриальное жилое строительство.

“По данным Союза строителей, сегодня строительный задел составляет более 700 тыс. кв. метров многоквартирных жилых домов. Этого достаточно лишь для сохранения имеющегося промышленного потенциала в сфере стройматериалов края. Требуется порядка 2,5 миллионов. В результате крупные предприятия будут вынуждены завоевывать рынки Сибири, будут менять технологии и существующие бизнес-модели“, – рассказал гендиректор БКЖБИ №1 им В.И. Мудрика Кирилл Овсянников.

Материалы алтайских заводов в последнее время отгружают в Республику Алтай, Томск, Омск, Красноярск, Новосибирск, Хакасию и т.д. Экспансия продолжается. Параллельно предприятия улучшают качество своей продукции и меняют подходы к работе, чтобы сохранять конкурентоспособность в соседних регионах.

Стройматериалы. ЖБИ Фото: Олег Укладов

Но такое могут себе позволить далеко не все мелкие игроки, отметил эксперт. Особенно в свете еще одной тенденции, которую активно обсуждают субъекты строительной отрасли, – бурного развития сферы частного домостроения. Малые промпредприятия ориентированы на небольшую группу изделий, например на панельное многоэтажное домостроение, поэтому сокращение рынка МКД “станет для них плохой новостью”, заметил руководитель комбината.

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“Это действительно заставит в какой-то мере измениться рынок. Однако доля ИЖС с точки зрения потребления материалов небольшая, ее влияние на существование строительной отрасли незначительное“, – заметил спикер.

Кирилл Овсянников напомнил, что крупные комбинаты работают не только в сфере жилищного строительства, но и обеспечивают материалами масштабные инфраструктурные объекты. В частности, ЖБИ Сибири работает в сфере строительства коммерческой недвижимости, дорог, мостов и т.д.

“Этот список можно продолжить – аэропорты, системы пожарной безопасности предприятий в части резервов воды. Даже для горнолыжных склонов требуется железобетон“, – подчеркнул он.

Отметим, что для реконструкции путепровода на проспекте Ленина (в районе Нового рынка) использовали отечественные материалы . Часть специальных железобетонных плит для проезжей части объекта изготовили на барнаульском комбинате.

“Новые рыночные тенденции о переориентации на ИЖС, возможно, побудят производителей железобетонных изделий дополнительно расширить номенклатуру. Мелким заводам это будет сделать сложно, а крупный бизнес видит в этом возможности для развития“, – подытожил Кирилл Овсянников.

Взято отсюда.

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