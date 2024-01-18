Коронавирус Фото: pixabay.com

Смертоносный штамм создали на основе вируса GX/2017, который выявили у панголинов в Малайзии за несколько лет до пандемии коронавируса

В Китае ученые создали коронавирус, который убил 100% зараженных им подопытных мышей, сообщает tvspb.

Новый штамм разработали в рамках исследований по биологической защите. Ему дали название GX_P2V (short_3UTR). Этим вирусом ученые заразили лабораторных мышей, которым внедрили человеческий ген, облегчающий инфекции доступ в клетки.

Заболевание атаковало мозг, кости, легкие, глаза и трехею подопытных. В итоге все грызуны умерли примерно через неделю после заражения. Перед смертью они сильно худели, а глаза их белели.

Проведенные исследование возмутило западных ученых. Они раскритиковали его, назвав ужасным и бессмысленным. Кроме того, они начали сомневаться, что лаборатория, где проводились опыты, надежно защищена.

Похожим образом отреагировали и в соцсетях. Люди спрашивали, зачем вообще создавать такой опасный вирус, а также просили ученых “не разбивать пробирку”.

Ранее вирусолог из Новосибирска назвал “болезнь X”, которая может вызвать новую пандемию. Коронавирус из списка потенциально опасных заболеваний медик также не исключил.

Взято отсюда