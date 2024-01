Об этом говорили и ранее, но новые данные позволяют взглянуть на эту проблему более детально

10 января 2024, 18:0067Написать комментарий

Если углубиться в изучение любой области жизнедеятельности человека, окажется, что там куча всего вредного и вообще надо накрыться куполом и из дома не выходить. Мы призываем относиться к такой информации со здоровой долей ответственности. Вот и новое исследование зарубежных ученых говорит о том, что частицы нанопластика могут проникнуть даже в наш мозг. Звучит не очень приятно. Редакция Городских порталов попыталась разобраться, так ли это на самом деле.

Тара наступает

Согласно результатам исследования, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в воде из пластиковых бутылок содержатся сотни тысяч пластиковых частиц, которые могут повлиять на здоровье человека при их накоплении. Новый эксперимент интересен тем, что, используя усовершенствованную технологию (лазерное сканирование), исследователи вошли в малоизвестную область нанопластиков — порождение микропластика, который разлагается еще сильнее.

Микропластик определяется как фрагменты размером от 5 миллиметров (менее четверти дюйма) до 1 микрометра, что составляет 1 миллионную метра или 1/25 000 дюйма (человеческий волос имеет диаметр около 70 микрометров). Нанопластики, представляющие собой частицы размером менее 1 микрометра, измеряются в миллиардных долях метра.

— Раньше это была просто темная область, неизведанная на карте. Исследователи токсичности просто догадывались, что там находится, — рассказал соавтор исследования Бейжан Ян, химик-эколог из обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета.

В этот раз изучались 25 литровых бутылок разных зарубежных производителей, в которых нашли 110 000–370 000 частиц, 90% из которых составлял нанопластик. В среднем число вредоносных соединений было гораздо больше, чем в простой водопроводной воде, где соотношение нанопластика к воде составляет примерно 5,5 на один литр.

Особая токсичность частиц заключается в том, что из-за малых размеров они могут проникать в клетки крови и мозг человека, отчего ряд исследователей связывает их присутствие с развитием рака, проблемами с фертильностью и врожденными дефектами. Причина вреда — в наличии таких химических веществ, как фталаты, делающие пластик прочным и гибким, а также устойчивым к разложению.

Какой вред наносят фталаты здоровью?

Если использование фталатов не превышает допустимых граничных показателей, то резкого отрицательного воздействия они не вызовут. Однако главная опасность таится в другом. Данные химические соединения способны накапливаться в нашем организме. По данным института радиобиологии НАН, чем больше в теле находится токсических элементов, тем более тяжелыми могут стать последствия. Попадая в организм, фталаты распространяются по всем органам, нанося вред гормональной системе, печени, легким. Фталаты имитируют структуру полового гормона эстрогена. Попадая в организм человека, они способны вызвать серьезные нарушения в эндокринной, половой системах. Фталаты в организме мужчины угнетают выработку тестостерона. У женщин они провоцируют развитие рака груди, заболевания яичников. Большое количество данных веществ может привести к бесплодию у обеих полов. К тому же, установлено, что фталаты могут нанести вред и при беременности, так как легко проникают сквозь плаценту. Помимо того, что нарушается нормальное течение беременности, у детей в утробе матери возникают проблемы с репродуктивной системой.

Ученые добавляют, что некоторые из частиц, которые им удалось найти, остались и вовсе неопознанными, а их влияние на организм никем пока не изучено.

Другое мнение

Это исследование для РБК прокомментировал академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.

По его мнению, частицы нанопластика в пластиковых бутылках воды не представляют опасности для здоровья. Он также отметил, что частицы пластика не токсичны, потому их попадание в организм «не более опасно, чем попадание частиц какой-нибудь пыли или песка».

— Любые частицы не сами по себе проникают. Они, попадая в организм, в клетку, в биологическую среду, сразу облепляются поверхностно активными веществами — сурфактантами. Это так же, как если попадет в организм частица оксида кремния, скажем, мелкая частица пыли или песка, она точно так же облепляется. Поэтому реакция организма на микропластик и неорганическую пыль абсолютно одинаковая. В водных средах всякой пыли и песка гораздо больше, чем частиц пластика. Поэтому никакой опасности нет, — сообщил он.

Кстати, в Австрии, Ирландии, Австралии, Китае, Бангладеш и многих других странах полностью запрещено использование пластиковых бутылок.

Еще опасная посуда

Помните, наши бабушки говорили, что чем старее сковородка или кастрюля, тем более наваристым получится бульон, а жареная картошка только в ней приобретает свой неповторимый аромат? Это не совсем так. Если речь идет о тефлоновой посуде, это правило работает с точностью наоборот. Конечно, если вы не хотите употребить на завтрак вместе с тостом еще и примерно 9100 вредных частиц. Мы изучили новейшие исследования в этой области.

Оказывается, даже малюсенькие трещины на тефлоновой посуде могут добавить к вашей жареной картошке вредные ингредиенты, которых точно нет в рецепте. Специалисты из Университетов Флиндерса и Ньюкасла в Австралии провели исследование, которое показало: в еду может попадать от 9 тысяч до 2 миллионов опасных частиц пластика.

О вреде тефлонового покрытия слышали все. То оно вызывает рак, то проблемы с щитовидной железой. Но сложно было посчитать, какое именно количество пластика может высвобождаться при повреждениях и готовке. Для эксперимента ученые разрезали образцы тефлоновой посуды на мелкие фрагменты и имитировали процесс приготовления, воздействуя на покрытие предметами из различных материалов: нержавеющей стали, пластика, дерева. По данным этого исследования, одна небольшая трещина может привести к выбросу 2,3 миллиона частиц. А неглубокая царапина может добавить в ваше блюдо 9100 дополнительных «ингредиентов».

Напоминаем, что материал, который мы привыкли называть тефлоном, — это политетрафторэтилен, и он относится к так называемым «вечным химикатам» (PFAS). У этих веществ есть неоспоримое достоинство — они отталкивают воду, жир и грязь, поэтому их активно используют в различных областях. Но есть и серьезный недостаток: PFAS надолго остаются в окружающей среде, не разлагаясь. Их также связывают с развитием различных заболеваний, например рака печени.

Достоинства тефлона:

наличие антипригарного покрытия;

хороший уровень морозоустойчивости и теплопроводности;

устойчивость к воздействию влаги и жиров;

невысокая стоимость.

Недостатки тефлона:

такая посуда требует особого ухода;

надежность у нее достаточно плохая — тефлоновую посуду нельзя использовать после появления любых трещин и царапин, соответственно, мыть ее нужно аккуратно;

возможная опасность для здоровья — тефлон выделяет опасные пары при сильном нагревании (примерно 250 °C).

В новом исследовании доказано, что микрочастицы тефлона в пище могут быть серьезной проблемой для здоровья. Ученые продолжают изучать, насколько выбросы нано- и микропластика опасны для человека. В планах — как минимум выяснить срок безопасной эксплуатации таких сковородок, а в идеале — разработать средство, которое спасет человека от микрочастиц. Кстати, отличной альтернативой является чугунная посуда — она безопасна и удобна. Даже агрессивные методы чистки не повредят ее поверхность, и еда останется такой же вкусной.

Какую посуду нельзя использовать для микроволновки

Категорически запрещено помещать в работающую камеру емкости из металла. Сквозь латунную, медную, эмалированную, стальную или чугунную поверхности микроволны не проходят, и пища в такой емкости не нагревается. В результате она может начать искрить внутри камеры, вызвать короткое замыкание и даже взрыв.

Кроме того, под запретом такая посуда:

стеклянная либо фарфоровая с орнаментом, рисунком, трещинами или сколами (краска содержит частички металла, из-за трещин посуда просто расколется при нагревании);

хрустальная (содержит частицы серебра или свинца);

керамическая ручного изготовления без глазури;

пластиковая без спецмаркировки (категорически запрещены ПВХ и полистирол — при нагревании они выделяют канцерогенные вещества).

С пластиковыми контейнерами нужно быть особенно осторожными. Даже маркировка не гарантирует защиту, так как ее можно нанести на дешевый низкокачественный пластик, который просто растечется в печи.

Что еще почитать?

Нужны косточка и зубочистка: как вырастить авокадо на подоконнике — практические советы для начинающих;

14 ошибок при стирке, которые обходятся вам слишком дорого. Они убивают машинку, одежду и здоровье;

Его больше нет. Чем заменить любимый крем — 10 аптечных находок, которые тоже работают.

Взято Источник

10.01.2024