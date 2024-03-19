Взгляд со стороны. В алтайской компании объяснили, зачем участвуют в нацпроекте

Еще одно предприятие будет оптимизировать производство

Компания “Алтайская упаковка” / Фото: КАУ “АЦКР”

Компания “Алтайская упаковка” приступила к реализации нацпроекта “Производительность труда”. Здесь уже выбрали пилотный поток, на котором будут внедрять бережливые технологии, чтобы сделать производство более оптимальным.

“Коллектив предприятия уже добился хороших успехов по оптимизации процессов, но можно и нужно развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом. Нас пригласили поучаствовать в национальном проекте “Производительность труда” и мы, изучив суть программы, решили принять участие, потому что взгляд со стороны очень важен”, – отметил генеральный директор предприятия Вячеслав Липин.

Он, а также руководители и сотрудники предприятия, представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК) обсудили, что именно здесь будут делать в ближайшие три месяца. Сначала эксперты оценят эффективность работы на выбранном участке. И определят, какие факторы снижают показатели работы. Затем разработают план решения этих проблем. И внедрят инструменты бережливого производства. Через три месяца подведут предварительные итоги.

О том, как национальный проект помогает предприятиям улучшать показатели, рассказал представитель РЦК Константин Трегуб. Он презентовал лучшие практики бережливого производства в компаниях из разных сфер. И пожелал “Алтайской упаковке” добиться высоких результатов.

Напомним, участие в национальном проекте “Производительность труда” принимают 87 алтайских компаний. В том числе “Торговый дом Консиб-Барнаул”, “НПО “БЗКО”, “Венталь”, “РУФ-2”, “Чарышское”, “Сибирь-Техника” и другие. Нацпроект направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях (с объемом годовой выручки от 400 млн рублей). В числе участников компании базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля.

новости Локтевский



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