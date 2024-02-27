Взял деньги и уехал: на Алтае водитель маршрутки в лютый мороз высадил подростка

В Рубцовске водитель маршрутки выгнал школьника за несколько остановок до дома

Родители мальчика написали заявление на водителя

22 февраля 14-летний школьник Ярослав из Рубцовска возвращался домой. На улице как раз был лютый мороз – минус 30 градусов, да еще и ветер. До дома подросток добирался на общественном транспорте. Ему оставалось проехать несколько остановок, как вдруг водитель указал на дверь, при этом взяв оплату за проезд.

По данным из соцсетей, в момент, когда водитель попросил освободить салон, Ярослав был единственным пассажиром. Водитель сказал, что подросток может подождать и другую маршрутку. Однако Ярослав другого транспорта так и не дождался: ему пришлось идти до дома пешком 40 минут.

Телефон на морозе сел, греться по пути приходилось в магазинах. Когда школьник добрался домой и рассказал обо всем родителям, они были в шоке и написали заявление на водителя в полицию. Вескую причину, по которой мужчина вопреки закону решил выгнать школьника из автобуса, он так и не смог назвать, а от личной встречи отказался. Ни объяснений, ни извинений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 22 февраля в МО МВД России «Рубцовский» поступило заявление от отца подростка. Сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних был собран материал проверки, который был направлен в Следственный комитет для принятия решения по подследственности.

По данным пресс-служб СУ СК по Алтайскому краю и прокуратуры, мужчина высадил подростка, потому что не хотел везти единственного пассажира.

По итогу председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на водителя по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Руководителю алтайского следственного управления поручено предоставить доклад по ЧП. Также проверку проводит прокуратура. Ход расследования поставлен на контроль ведомства.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что не хотел везти единственного пассажира

Взято отсюда

27.02.2024