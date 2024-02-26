Взяли в плен красиво: солдат ВСУ прятался от обстрелов своих и ждал русских

Дядчук утверждает, что потери ВСУ в Авдеевке очень велики, а отступление было хаотичным и несвоевременным

Украинский военнослужащий Дмитрий Дядчук, попавший в плен во время освобождения Авдеевки, рассказал, что ему пришлось больше недели прятаться в разрушенном доме, чтобы не убили свои, пишет РИА Новости.

Пленный украинец рассказал, что после штурма все погибли. Тогда он выпрыгнул в окно и побежал к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения. Скрываясь от обстрела, забежал в дом, где и решил остаться.

“У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, и все”, — рассказал боец ВСУ в видеоролике, опубликованном МО РФ.

По словам Дядчука, он, как и его сослуживцы, не знал, что едет в Авдеевку. В населенный пункт подразделение прибыло за неделю до того, как ВС РФ начали штурм.

Пленный уточнил, что хотел сдаться сразу, но боялся, потому что стреляют свои. В результате он просидел в здании семь с половиной дней, без еды. Он обнаружил пятилитровую бутыль воду, которую пил, пока она не замерзла. Последние три дня он провел без воды.

“Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать. Все было нормально. <…> Ко мне подошел медик и спросил, нужна ли какая-то медицинская помощь. Я показал ногу” – рассказал военный.

Врач увидел, что у пленного пулевое сквозное в ноге и обработал рану.

Дядчук утверждает, что потери ВСУ в Авдеевке очень велики, поскольку видел множество погибших в украинской форме. Пленный украинец считает, что если бы у его сослуживцев был шанс, то они бы тоже сдались.

Дядчук признался, что команду к отступлению из Авдеевки им дали поздно, процесс был хаотичным и несвоевременным, много солдат ВСУ погибло во время штурма.

Как сообщает российское военное ведомство, во время освобождения Авдеевки в плен сдалось множество групп по несколько десятков военнослужащих ВСУ в каждой. Сейчас они находятся в центрах временного содержания в тыловых районах зоны СВО.

Раненым оказывают медпомощь, для всех организовали трехразовое горячее питание.

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Взято отсюда