Взлет цен на черноморские путевки не отпугнул туристов, лето активно бронируют

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Рассказываем, какие российские курорты на Черном море популярны у жителей Алтайского края и сколько стоит там отдохнуть этим летом

Жители региона активно бронируют летние путевки на Черное море. По словам турагентов, по сравнению с прошлым годом отдых на побережье подорожал примерно на 10–20%. Несмотря на это, интерес к курортам, на которые можно улететь напрямую из Барнаула, не снизился.

Курс на юг

На черноморском побережье высоким спросом в этом году у жителей Алтая, как и на протяжении последних двух лет, пользуются Сочи и Абхазия.

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Турагенты ожидают, что оживление спроса на летний отдых придется на январь-февраль, но первые заявки уже начали поступать

По словам турагентов, причина – в транспортной доступности. Улететь туда можно напрямую из Барнаула. В то время как на другие курорты Черного моря добираться существенно дольше – авиасообщение с Анапой и Крымом не восстановлено, а ехать наземным транспортом не каждый готов.

К примеру, чтобы добраться в Анапу, нужно сначала пять часов лететь на самолете до Сочи, а оттуда семь-восемь часов ехать на поезде.

“Поэтому большинство туристов, когда узнают о том, как туда добираться, отказываются от такого варианта и выбирают вместо него Сочи или Абхазию“, – рассказала вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) и руководитель турагентства “100 дорог” Евгения Беспалова.

Из Новосибирска в Сочи летом самолеты будут летать каждый день. Там рейсы поставили несколько авиакомпаний, в том числе S7, NordWind и Smartavia. А из Барнаула дважды в неделю – по вторникам и пятницам – продолжит летать авиакомпания NordWind (регулярный рейс с блочными местами туроператора “Пегас туристик”). Сколько стоит отдых на Черном море

Цены на отдых в этом году в среднем поднялись на 10–20%, говорят в турфирмах.

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Этим летом самолеты в Турцию из Новосибирска будут летать не только в Анталью, но и в Бодрум. Туроператоры заявили полетные программы

В июне тур на 9 ночей в Сочи стоит от 51 тысячи рублей на человека, а в Абхазию – от 48 тысяч.

В августе тур на 9 ночей в Сочи – от 60 тысяч рублей на человека, а в Абхазию – от 62 тысяч.

Это минимальные цены на туры (в стоимость включены перелет, проживание, медстраховка, трансфер). Зачастую такие путевки предполагают размещение в гостевом доме и не включают питание.

При этом если в июне поехать в Сочи и остановиться на 9 ночей в отеле четыре звезды, который предполагает трехразовое питание, то такой отдых будет стоить от 86 тысяч рублей на человека (по системе “все включено” – от 100 тысяч), а в “пятерке” – от 145 тысяч рублей.

Есть ли еще места в отелях

Российские туроператоры фиксируют повышенный спрос на отдых у Черного моря. В январе в компаниях заявили, что летние туры на черноморское побережье в период раннего бронирования раскупаются в 1,5 раза активнее, нежели в 2023 году.

Как выяснил АТОР, некоторые отели на определенные даты уже заняты на 50–70%, а некоторые уйдут в стоп уже в феврале.

По словам турагентов, в первую очередь разбирают места в отелях средней ценовой категории и дорогих отелях. Бюджетные варианты ближе к вылету можно еще будет найти, а вот номера в четырех-пяти “звездах” уже нет. Особенно это касается Абхазии, где отелей высокой категории немного.

Взято отсюда.

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