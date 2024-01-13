Еще одного чуда с лайнером «Уральских авиалиний» мы не увидим, уверены эксперты

На днях сразу несколько Telegram-каналов заявили, что Airbus A320 «Уральских авиалиний», который в сентябре прошлого года аварийно приземлился в пшеничном поле в Новосибирской области, планируют утилизировать. На фоне разговоров об активной подготовке к взлету, которые звучали последние месяцы, новость показалась неожиданной. Но не для всех. Авиаэксперты рассказали NGS.RU, почему шансы подняться в небо у пассажирского авиалайнера стремятся к нулю, и предположили, зачем нужны были фантазии о его возможном возвращении к полетам.

Когда витаешь в облаках

11 января Telegram-каналы FlightMode и Shot с разницей в несколько часов сообщили, что Airbus A320 с бортовым номером RA-73805, который совершил аварийную посадку на поле в Убинском районе, решено утилизировать. Авторы отметили, что решение следует из экономического анализа ситуации: по мнению специалистов, видавший виды самолет, даже если вернется к полетам, не сможет окупить дорогостоящие попытки поднять его в небо. По словам источников, на которых ссылаются журналисты, единственно верный выход из ситуации — пустить авиалайнер на разбор.

Очевидно, решение об утилизации «Уральским авиалиниям» далось нелегко, ведь несколько месяцев подряд активно шли разговоры о подготовке авиалайнера к взлету. Прямо с поля. Уже через 10 дней после аварийной посадки инженеры авиакомпании, обследовав борт, заявили, что серьезных повреждений он не получил и, возможно, еще полетает.

Самолет подготовили к консервации, установив его на деревянные платформы, огородив металлическим забором и выставив охрану. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что специалисты исследовали самолет методом бароскопии и, по их заключению, двигателям не нужен восстановительный ремонт. «Уральские авиалинии» всерьез рассуждали о возможном взлете, подчеркивая, что планируют гонку шасси и демонтаж кресел для облегчения борта.

Более того, представители перевозчика активно обсуждали с муниципальными властями возможность строительства взлетно-посадочной полосы прямо в поле. Глава Убинского района Олег Конюк в разговоре с журналистами объяснял позицию авиакомпании: «Самый простой и дешевый вариант — попытаться взлететь». Аграрии в процессе осенней вспашки даже оставили для авиаторов 42 га нетронутыми — для возможной будущей взлетно-посадочной полосы.

К ее строительству так никто и не приступил. В ноябре Конюк заявил, что авиакомпания ждет крепких сибирских морозов — «земля должна промерзнуть». После холодов, когда столбики термометров опускались ниже -40 градусов, разговоры о взлете постепенно сошли на нет, а представители авиакомпании ушли в тень. Журналисты продолжали мучить вопросами главу Убинского района, который в итоге заявил, что самолет, скорее всего, законсервируют.

Утилизацию впервые в начале декабря упомянули «Известия». В интервью корреспонденту издания глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что строительство взлетно-посадочной полосы — «это дорого и экономически нецелесообразно», при этом подчеркнул, что «самолет застрахован».

Решение не принято

Тем не менее в ответе на письменный запрос корреспондента NGS.RU пресс-служба «Уральских авиалиний» открестилась от решения пустить лайнер на разбор.

— До окончания расследования принимать решение не будем, — коротко и ясно сообщили в авиакомпании.

Речь идет о расследовании, которое проводят эксперты Росавиации, изучающие причины и обстоятельства произошедшего инцидента. Напомним, 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Омск, изменил направление в сторону Новосибирска, опасаясь, что из-за неисправности шасси не хватит длины взлетно-посадочной полосы для безопасного приземления. В результате не хватило топлива, чтобы долететь до столицы Сибири, и лайнер аварийно посадили в поле. На борту самолета находились 167 человек, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

По первому заключению Росавиации, по пути в Новосибирск экипаж неправильно рассчитал остаток топлива. Эксперты также отметили, что пилоты могли произвести посадку в Омске — там хватало длины полосы. В то же время, с учетом всех допущенных ошибок, решение посадить самолет в поле, по мнению специалистов, было единственно правильным и грамотным.

Спустя несколько дней после того, как заключение Росавиации попало в публичное поле, эксперты заявили, что начинают новое расследование «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Источник «Известий» подчеркнул, что руководство федерального агентства осталось недовольно результатами работы своих подчиненных. Для дорасследования должны были назначить новую комиссию. Об итогах нового расследования пока ничего не известно.

Между тем пилотов, которых поначалу объявили чуть ли не национальными героями, уволили.

Списать нельзя взлетать

Источник NGS.RU, близкий к сфере авиаперевозок, комментируя слухи о грядущей утилизации авиалайнера, предположил, что экономическая целесообразность здесь ни при чем. По его словам, взлет невозможен, поскольку ни один контролирующий орган не санкционирует попытку поднять в небо Airbus A320 c не предназначенного для взлета пшеничного поля.

— Все боятся брать ответственность за дачу разрешения на взлет. Поэтому они принимают такое решение. Но если они найдут человека, который даст разрешение на взлет, то разбирать самолет не будут, — отметил собеседник.

Бывший независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково», экс-конструктор ОКБ «Сухой», авиаэксперт Вадим Лукашевич в беседе с корреспондентом NGS.RU заявил, что уже сразу после посадки судьба самолета была ясна: он попадет под списание. По его словам, оборудовать полосу для взлета в чистом поле — занятие сложное, трудоемкое и очень затратное.

— Грунт необходимо разровнять так, чтобы полоса получилась ровной, как бетонка. Это технически непростая задача с привлечением специализированной техники, которую еще нужно доставить к месту посадки. Нормальных дорог, как я понимаю, по которым можно прогнать эту технику, нет, — подчеркнул эксперт.

Перед тем как поднимать авиалайнер в воздух, добавил Лукашевич, необходимо провести его детальную дефектацию. По его словам, при посадке в поле самолет испытал нерасчетные перегрузки, поэтому после инцидента нужно исследовать его на предмет скрытых повреждений. Такие исследования, уверяет специалист, в чистом поле не проводят.

— Провести детальную дефектацию в поле без специального оборудования невозможно. По-хорошему, самолет загоняют в ангар и начинают его смотреть, в том числе при помощи лазерных нивелиров и прочее. Это обязательно, — пояснил Вадим Лукашевич.

По мнению специалиста, даже если представить, что все вышеуказанные работы можно провести на месте посадки, то их стоимость окажется выше, чем стоимость нового самолета. Лукашевич уверяет, что ни один уважающий себя авиаэксперт не будет всерьез рассматривать возможность взлета Airbus A320 c пшеничного поля, при этом в «Уральских авиалиниях» работают профессионалы. Тогда зачем нужны были «фантазии» о возможном возвращении многострадального самолета в небо?

По данным сервиса Flightradar, Airbus А320–214 с бортовым номером RA73805 совершил первый полет 19 лет назад. Первым обладателем самолета стала авиакомпания Air Arabia, которая через 7 лет передала его своей африканской дочерней структуре Air Arabia Maroc. «Уральские авиалинии» приобрели Airbus в 2013 году. Известно, что сертификат летной годности, выданный в ноябре 2022 года, действителен до декабря 2024 года.

— Просто-напросто никто не был готов сказать правду, хотя всё было очевидно с самого начала. Все эти экспертизы и прочее, наверное, нужны были, чтобы подложить бумаги под зад, чтобы решение было принято на основании каких-то заключений. Не исключено, что авиакомпания не хотела списывать самолет, чтобы убытки не легли на прошлый финансовый год, — предположил эксперт.

Лукашевич склоняется к мысли, что решение разобрать лайнер — самое рациональное. При этом он полагает, что с самолета снимут двигатели, всю электронную начинку, а кузов оттащат к краю поля. Вывозом алюминиевого корпуса, по его мнению, авиакомпания заниматься не будет.

Стоит отметить, что другой самолет «Уральских авиалиний», севший в поле в 2019 году, тоже больше не взлетел — его списали и разобрали.

Пару дней назад во время сильной метели сразу несколько самолетов направили из Барнаула для посадки в Новосибирск. Все они благодаря мастерству пилотов долетели до места назначения.

Взято Источник

13.01.2024