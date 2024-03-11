Взорвалась граната внутри посылки, в отделении Почты России в Москве

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11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Происшествие случилось сегодня утром, когда машина разгружалась в одном из московских отделений Почты России. Предварительные сведения говорят о том, что внутри посылки взорвалась граната. Пишет “Царьград”.

Источник сообщает, что сотрудники испугались громкого хлопка и видели, как из посылки начал идти дым, затем она разорвалась, и внутри была замечена зеленая граната.

На место происшествия были вызваны экстренные службы, которые выяснили, что граната оказалась страйкбольной, не представляющей опасности для сотрудников почты и посетителей.

Фото: tver.mk.ru

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Автор: glavred

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Горняк22