Взорвали железнодорожный мост в Самарской области

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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту, что повлекло за собой серьезные последствия. Согласно информации, полученной через телеграм-канал Baza, подозрительные лица подорвали опору моста через реку Чапаевка на участке между станциями Звезда и Чапаевск рано утром 4 марта. Пишет “Царьград”.

Свидетели происшествия сообщили, что звук взрыва раздался около 6:15 утра по местному времени. В результате инцидента движение поездов по данному мосту было приостановлено, вызвав серьезные неудобства для пассажиров и грузоперевозок. На месте происшествия уже приступили к работе специальные службы, занимающиеся ликвидацией последствий и расследованием случившегося.

Ситуация столь серьезна, что власти региона объявили план “Загорск”, с целью координирования и организации оперативных действий по восстановлению моста и обеспечению безопасности жителей. На данный момент все силы направлены на восстановление железнодорожного сообщения и обеспечение условий для нормальной работы транспортной системы. Точные причины взрыва пока остаются неизвестными, но локальные власти уверяют общественность, что будет предпринято все возможное для проведения расследования и наказания виновных.

Фото: rutube.ru

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Автор: glavred

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город Горняк