реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Взорвали железнодорожный мост в Самарской области

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту, что повлекло за собой серьезные последствия. Согласно информации, полученной через телеграм-канал Baza, подозрительные лица подорвали опору моста через реку Чапаевка на участке между станциями Звезда и Чапаевск рано утром 4 марта. Пишет “Царьград”.

Свидетели происшествия сообщили, что звук взрыва раздался около 6:15 утра по местному времени. В результате инцидента движение поездов по данному мосту было приостановлено, вызвав серьезные неудобства для пассажиров и грузоперевозок. На месте происшествия уже приступили к работе специальные службы, занимающиеся ликвидацией последствий и расследованием случившегося.

Ситуация столь серьезна, что власти региона объявили план “Загорск”, с целью координирования и организации оперативных действий по восстановлению моста и обеспечению безопасности жителей. На данный момент все силы направлены на восстановление железнодорожного сообщения и обеспечение условий для нормальной работы транспортной системы. Точные причины взрыва пока остаются неизвестными, но локальные власти уверяют общественность, что будет предпринято все возможное для проведения расследования и наказания виновных.

Фото: rutube.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

горняк22 телеграм

До -5. О погоде в Алтайском крае днем 5 марта

Местами порывы ветра достигнут 18 м/с Фото: утро в зимнем…

Узнать больше

В Госдуме оценили эффективность закона о запрете рекламы у иноагентов

Володин: иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих…

Узнать больше

Зарплатные ожидания россиянок оказались гораздо ниже мужских

«Известия»: зарплатные ожидания россиянок оказались на 42 % ниже мужских…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp