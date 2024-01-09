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Взрыв на ж/д путях под Нижним Тагилом: подробности происшествия

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Взрыв на ж/д путях под Нижним Тагилом: подробности происшествия

Фото: pixabay.com

В конце новогодних выходных произошел взрыв под Нижним Тагилом на станции Сан-Донато, через которую курсирует ряд пригородных поездов в сторону Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Качканара

Под Нижним Тагилом рядом со станцией Сан-Донато произошел инцидент, причиной которого, по имеющейся информации, стало взрывное устройство. Рассказываем, что известно о хлопке на железнодорожной станции.

Взрыв на ж/д путях под Нижним Тагилом

В понедельник, 8 января в районе станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле сдетонировало взрывное устройство, пишет ИА Нижнего Тагила “Все новости” со ссылкой на telegram-каналы 112 и Baza.

Информацию о происшествии на железной дороге подтвердила Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Подробности взрыва под Нижним Тагилом

Взрыв на ж/д путях Под Нижним Тагилом рядом со станцией Сан-Донато произошел из-за взрывного устройства. По данным СМИ, при осмотре места происшествия сотрудники охраны нашли поврежденную от взрыва цистерну и взрывчатку на соседней бочке, сообщает E1.ru .

Последние сутки состав стоял на станции и охранялся, и рядом с ним на снегу не обнаружили следов, а посторонних возле вагонов никто не видел. Уточняется, что полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Прокуратура заявила о “хлопке без взрыва”.

В ведомстве подчеркнули, что “взрыва как такового не было”, пишет РБК. Прокуратура проводит проверку.

Есть ли пострадавшие и разрушения

В результате взрыва никто не пострадал.

Железная инфраструктура не была нарушена, однако оказались задержаны несколько электричек.

Взято отсюда.

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