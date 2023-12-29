Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России не становится лучше

Россияне продолжают болеть ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Например, только в Петербурге за прошедшую неделю рост госпитализаций пациентов с ковидом составил 12,6% по сравнению с предыдущей. Накануне для пациентов с коронавирусом было открыто еще 410 коек — на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн. Всего в Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмониями — 2799 коек, из них свободны 18,5% коек. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Депздрав Москвы, в свою очередь, рапортует, что в столице показатели заболеваемости ковидом снижаются уже в течение двух недель. В конце 2023 года прогнозируется выход на плато по заболеваемости, отметили чиновники.

Ковидная статистика по России показывает, что за 50-ю неделю 2023 года (с 11 декабря по 17 декабря) в стране с ковидом госпитализировали на 7,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ.

Новый штамм

Сейчас в России «гуляют» сразу несколько штаммов коронавируса, в том числе «пирола» и его подвариант JN.1, еще более агрессивный, который уже атаковал США, Азию и Европу.

Новыми данными загрузки вирусных образцов из России поделился генетик Дмитрий Прусс.

— «Пирола» в основном представлена более агрессивным штаммом JN.1, к середине ноября ее частота достигала 5%.

По словам аналитика Александра Соловьева, доминирующим в России взрывоопасный вариант ковида JN.1 может стать уже через пару месяцев.

Александр Соловьев — врач лабораторной диагностики. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «Медлабэксперт». Личный сайт.

— Судя по темпам роста JN.1 в мире, этому варианту нужно 2,5 месяца, чтобы с 0,1% занять доминирующее положение среди циркулирующих вариантов. В России JN.1, видимо, начнет доминировать в конце января — начале февраля, — считает медицинский эксперт Александр Соловьев.

Как отличить — ОРВИ или ковид: симптомы

Стало более понятно и то, как проявляет себя заражение новыми штаммами. Опубликованы клинические проявления при инфицировании «пиролой» (BA.2.86) и вариантом JN.1.

— Наиболее частыми симптомами остаются астения (усталость), кашель, лихорадка, головная боль, выделения из носа и боль в горле, — говорит Александр Соловьев. — Примерно у 15% — потеря обоняния, примерно у 10% — диарея.

Елена Черненко — терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетолог. Личный сайт.

Лечение ковида — только симптоматическое

— Симптомы ковида и правда очень схожи с ОРВИ, — признает врач-терапевт Елена Черненко. — Чаще наблюдаются выраженная слабость, боль в горле — как будто «печет», на 3–4-й день болезни могут появиться симптомы гайморита. Обоняние при заражении коронавирусной инфекцией пропадает теперь редко, но поражения легких всё еще есть, как и смертельные исходы. Правда, они уже случаются с той же частотой, как и от гриппа.

К сожалению, повлиять на то, чтобы ковид не перерос в пневмонию, мы никак не можем, объясняет врач.

— Всё лечение — симптоматическое. Но препараты должен назначать врач, — резюмирует терапевт.

Если вы хотите точно знать, что за болезнь вас поразила — обычная простуда или всё же ковид, сделайте домашний тест (они продаются в аптеках). Врачи советуют брать мазок и из зева, и из носа одновременно — так результат будет точнее. Лучше всего наличие вируса проверять на 3–4-й день болезни.

Такие разные проявления болезни

На вопрос, почему кто-то болеет ковидом, гриппом или другими ОРВИ тяжело, с высокой температурой, а другие отделываются лишь легким недомоганием, ответил петербургский терапевт Филипп Кузьменко.

Филипп Кузьменко — терапевт. Личный сайт

— Мы все разные, и иммунитет тоже работает по-разному, — рассказал врач. — Добавьте сюда еще поправку на время, время года, внешние обстоятельства, внутренние переживания — и получите такой космический калейдоскоп комбинаций, что на вопрос «почему» станет просто невозможно ответить, — отмечает доктор.

Какие клетки страдают у детей

В Санкт-Петербургском педиатрическом университете провели исследование и объяснили молекулярные механизмы развития ковида. Там выяснили, какие клетки в первую очередь страдают у зараженных детей. Материал о результатах работы был опубликован в издании International Journal of Molecular Sciences.

Когда вирус попадает в организм, иммунитет пытается его ликвидировать. Так запускается процесс саморазрушения клетки — апоптоза. Апоптоз клеток эндотелия провоцирует нарушение микроциркуляции крови. Из-за этого клетки других органов не получают необходимый кислород и питательные вещества и в итоге также гибнут. В результате у человека развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, а вместе с ним повышается риск появления тромбов. В худшем случае дело может дойти до летального исхода.

Как отмечает еще один автор исследования, проректор по научной работе Руслан Насыров, сам по себе вирус не разрушает клетку — даже наоборот, ему выгодно сохранить ее, чтобы спокойно размножаться. Однако иммунная система пытается направить к нему цитокоины. И когда они не могут попасть к вирусу, цитокоины запускают процесс апоптоза.

Исследование ученых из Педиатрического университета доказало, что именно эндотелии микрососудов в первую очередь страдают от вируса, а уже затем другие клетки. Эта информация может пригодиться для корректировки существующих методов лечения и изобретения новых препаратов.

Взято Источник

29.12.2023