Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Взвыли сирены. В Белгороде объявлена воздушная тревога

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Взвыли сирены. В Белгороде объявлена воздушная тревога

Сирены, тревога Фото: unsplash.com

ВСУ атаковали Белгород во второй день нового 2024-го года. Работает ПВО, жителей просят спуститься в укрытия и не выходить на улицы

2 января в Белгороде вновь взвыли сирены ракетной опасности. Город атаковали ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Жителей города просят спуститься в укрытия. На их телефоны приходят сообщения от РСЧС: “Внимание! Город Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам”.

В социальных сетях местные сообщают, что насчитали более 20 взрывов – это работает ПВО.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Без осадков: какой будет погода в Алтайском крае 2 января

02.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на 2 и 3 января передали мокрый снег, метели и гололёд

02.01.2024

 Новости Алтай

В первый день нового года под Барнаулом произошло ДТП с пятью пострадавшими

02.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае в новом году обнаружился дефицит снежных горок

02.01.2024

 Новости Алтай

Некоторые отряды ВСУ стали отказываться от выполнения боевых задач

02.01.2024

 Новости Алтай

Падала прошлогодняя крыша: в Бийске многоквартирный дом остался без кровли

02.01.2024

 Новости Алтай

В Белокурихе показали, на что потратили в 2023 году курортный сбор

02.01.2024

 Новости Алтай

В Свердловской области ребенок травмировал ягодицу на деревянной горке

02.01.2024

 Новости Алтай

Меньше людей, чем обычно: в Бийске 1 января состоялся “трезвый” забег

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix