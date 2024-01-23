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23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) постановило, что Российская Федерация должна выплатить обязательные взносы в размере 1 335 860 долларов США в 2024 году и 1 267 000 долларов США в 2023 году. Пишет Eurasia Daily.
Согласно информации, предоставленной пакостниками, Россия остается единственным крупным плательщиком, который не выплатил взносы за 2023 год. Последний платеж был произведен Россией в январе 2022года–1 117 557 долларов США.
Николай Валуев, заместитель председателя Государственной Думы и бывший чемпион мира по боксу, очень метко расставил акценты:
«Для нас будет неразумно платить такую большую сумму WADA. Необходимо смотреть соглашение с этой организацией. Россия должна действовать юридически и наши дальнейшие действия должны проходить в суде. Пытается ли WADA нас обокрасть? Они и есть воры и никогда в этом не признаются».
Фото: РИА Новости
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