Склад Wildberries во время пожара Фото: МЧС России

Разыскиваемые люди присутствовали на складе во время пожара 13 января. Ранее компания не могла дозвониться до 54 человек

Wildberries продолжает разыскивать работников сгоревшего в петербургских Шушарах склада. Сейчас компания устанавливает местонахождение 16 человек, сообщает РИА Новости.

Количество разыскиваемых людей уменьшилось с 54 человек. Уточняется, что некоторые из покинувших склад в спешке работников оставили там личные вещи, включая телефоны.

Напомним, пожар в складском комплексе Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. За пару часов площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч квадратов. Все люди успели эвакуироваться, деньги за поврежденные товары продавцам и покупателям обещают вернуть.

Взято отсюда