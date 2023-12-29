Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

Остальных категорий товаров повышение комиссии не затронет

Wildberries поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники, сообщает ТАСС.

“На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на 2 процентных пункта. (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)”, — пояснил представитель маркетплейса.

Как заявили в компании, в среднем комиссия вырастет на 5 процентных пунктов. В то же время на процессоры она поднимется на 7 процентных пунктов — с 5% до 12%, а на умные часы — на 10 процентных пунктов, с 5% до 15%.

Остальные категории товаров изменения не затронут, заверили в Wildberries. В компании отметили, что в 2023 году два раза уменьшали комиссию на электронику, что позволило увеличить доходы продавцов. В частности, тарифы снижали в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple — в сентябре.

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Взято отсюда