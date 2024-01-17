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Wildberries разрешил пользователям отменять только что сделанные заказы

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Представители площадки отметили, что это позволит снизить число случайных заказов

Wildberries разрешил пользователям отменять только что сделанные заказы

Фото: pxhere.com

Маркетплейс Wildberries ввел функцию, которая позволит покупателям отменять заказ через некоторое время после его оформления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Отмечается, что отмена доступна для пользователей в первый час после оформления заказа или до того момента, как продавец начнет его собирать, если это наступит раньше.

Пока функцией могут воспользоваться только пользователи, которые совершают заказы по постоплате, но вскоре она станет доступна каждому.

Представители площадки считают, что подобная функция поможет пользователям снизить количество случайных оформлений.

новости Алтайский

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