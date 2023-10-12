Wildberries ввел комиссию при оплате картами Visa и Mastercard
Переплату в компании назвали вознаграждением банку, осуществляющему обработку такого платежа
Фото: pxhere.com
Wildberries ввел комиссию за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. Размер переплаты составит 3%, пишут “Ведомости”.
Информацию о введении дополнительного платежа подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.
Он заявил, что комиссия станет вознаграждением банку, осуществляющему обработку такого платежа. Также изменения объяснили новой спецификой обработки платежей.
Горняк22
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