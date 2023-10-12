12.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Сбывается худший из прогнозов. Зеленский договорился о новых атаках на Россию
Новости Алтай
США превращают Ближний Восток в кровавую баню, — Эрдоган
Новости Алтай
Армия России наступает у Донецка, стремясь взять в котёл Авдеевку
Новости Алтай
Танковая дуэль под Торским: Российская машина против двух украинских
Новости Алтай
Все только начинается: Израиль получил страшный ультиматум
Новости Алтай
Байден лично подписал “приговор” Израилю: шокирующие факты вышли наружу

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье414 Новости
Новости Алтай1708 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование213 Новости
Общество430 Новости
Объявления80 Новости
Политика365 Новости
Спорт253 Новости
Платим за интересные новости!

Wildberries ввел комиссию при оплате Visa и Mastercard

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября изменил условия оплаты и ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard, об этом пишет газета “Ведомости” со ссылкой на источник, близкий к компании. Пишет Прайм.

“Ведущий российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа”, — пишет издание.

Колесников пояснил, что изменение обусловлено спецификой операционно-технологического процесса приема платежей по данным платежным системам. Так, на данный момент Wildberries не может обрабатывать напрямую операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. При оформлении заказа с предоплатой, а также при оплате при получении клиент может выбрать альтернативные способы платежа, например: карты “Мир”, Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard).

В материале отмечается, что ранее в августе 2021 года Wildberries уже вводил комиссию в 2% для держателей карт Visa и Mastercard. Покупатели видели “чистую” стоимость товара без комиссии и могли выбрать способ оплаты. Если покупатель оплачивал товары картой “Мир” или через СБП, стоимость покупки для него оставалась “чистой”.

Гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский, в свою очередь, пояснил, что платежная система не взимает напрямую никаких комиссий ни с торговых площадок, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России обрабатываются НСПК. Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил, что закон о защите конкуренции запрещает создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов, каковым Wildberries не является.

Партнер фирмы “Рустам Курмаев и партнеры” Дмитрий Горбунов добавил, что практика пресечения взимания комиссий за операции, которые являются частью услуги, работает, но пока в отношении банков.

Фото: РИА Новости

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

Добавить комментарий

Похожие новости