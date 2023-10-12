Wildberries ввел комиссию при оплате Visa и Mastercard

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября изменил условия оплаты и ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard, об этом пишет газета “Ведомости” со ссылкой на источник, близкий к компании. Пишет Прайм.

“Ведущий российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа”, — пишет издание.

Колесников пояснил, что изменение обусловлено спецификой операционно-технологического процесса приема платежей по данным платежным системам. Так, на данный момент Wildberries не может обрабатывать напрямую операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. При оформлении заказа с предоплатой, а также при оплате при получении клиент может выбрать альтернативные способы платежа, например: карты “Мир”, Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard).

В материале отмечается, что ранее в августе 2021 года Wildberries уже вводил комиссию в 2% для держателей карт Visa и Mastercard. Покупатели видели “чистую” стоимость товара без комиссии и могли выбрать способ оплаты. Если покупатель оплачивал товары картой “Мир” или через СБП, стоимость покупки для него оставалась “чистой”.

Гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский, в свою очередь, пояснил, что платежная система не взимает напрямую никаких комиссий ни с торговых площадок, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России обрабатываются НСПК. Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил, что закон о защите конкуренции запрещает создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов, каковым Wildberries не является.

Партнер фирмы “Рустам Курмаев и партнеры” Дмитрий Горбунов добавил, что практика пресечения взимания комиссий за операции, которые являются частью услуги, работает, но пока в отношении банков.

Фото: РИА Новости

Автор: vizitka01

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