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WSJ: мир второй раз ожидает наплыв китайских товаров

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В прошлый раз подобная стратегия помогла Китаю сдержать инфляцию и привела к разорению заводов на Западе

WSJ: мир второй раз ожидает наплыв китайских товаров

Флаг Китая / Фото: unsplash.com

Мир во второй раз столкнется с наплывом китайских товаров, поскольку КНР активно наращивает производство для решения экономических проблем. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

“В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили “китайский шок” – бум импорта дешевых товаров китайского производства. <…> Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны”, – подчеркнули в издании.Отмечается, что в прошлый раз подобная стратегия помогла Китаю сдержать инфляцию и привела к разорению заводов на Западе. Сейчас китайские компании производят больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка, говорится в материале. Таким образом, Пекин вновь перенасыщает зарубежные рынки товарами, которые не смогли реализовать внутри страны, добавили в публикации.

Эта ситуация не может не вызывать опасения западных стран, поскольку на этот раз Китай конкурирует в выпуске технологичной продукции, например, компьютерных чипов, автомобилей и сложном машиностроении, заключили в издании.

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