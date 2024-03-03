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WSJ: перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО

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По мнению издания, утечка “принесла Кремлю пропагандистскую победу”

WSJ: перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО

Немецкий флаг / Фото: unsplash.com

Перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, вызвал фурор в Германии и может обострить отношения Берлина с союзниками по НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Запись была сделана 19 февраля. На ней офицеры обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. При этом они выясняли, как в случае атаки Берлину избежать последствий.

“Утечка принесла Кремлю пропагандистскую победу и вызвала фурор в Германии, а также может обострить отношения Германии с союзниками Организации Североатлантического договора”, – пишет газета.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин обязан оперативно предоставить объяснения по поводу переговоров офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.

новости Локтевский

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