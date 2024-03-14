У 78-летнего Евгения Петросяна родился еще один ребенок

У 78-летнего артиста и Татьяны Брухуновой это второй совместный ребенок – в 2020 году у них появился сын Ваган

В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился второй ребенок – дочь, следует из публикации супруги российского юмориста в соцсети, сообщает РИА Новости.

Напомним, Евгений Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. В марте 2020-го у них родился сын, которого супруги решили назвать Ваган. Имя дочери пока неизвестно.

На своей странице в Instagram* молодая мать опубликовала фотографию с Петросяном, их четырехлетним сыном и маленькой дочерью.

“Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!” – написала под публикацией Брухунова.

У 78-летнего артиста и писателя юмориста Евгения Петросяна в марте идет юбилейный гастрольный тур – в российских городах проходят большие сольные концерты под названием “60 лет на эстраде”, указано на его официальном сайте.

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Взято отсюда