У алтайских Семейных МФЦ отличный ресурс

В открытых в Барнауле и Камне-на-Оби в конце прошлого года Семейных многофункциональных центрах на этой неделе побывали представители Министерства труда и социальной защиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти две структуры являются авторами пилотного проекта по созданию на базе социальных учреждений страны Семейных МФЦ.

Лариса Семенова, заместитель директора Департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда РФ и Ольга Волжина, заместитель председателя правленияФонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках рабочей поездки по регионам побывали во всех СМФЦ, открытых в России в прошлом году. Алтайский край был завершающим этапом большой работы по оценке результатов социального пилотного проекта.

Фото: Наталья Исаева

На Алтае кураторы побывали в барнаульском и каменскомСемейных МФЦ. В Камне-на-Оби СМФЦ был официально открыт на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Каменского района 22 декабря 2023 года. Но работать он в тестовом режиме начал раньше – с 1 декабря. За это время в него жители Камня и близлежащих районов обратились 211 раз.

«Для нашего маленького города это серьезный показатель. В среднем в день в СМФЦ обращается до десятка семей. О нас знаю, к нам идут, нам доверяют. В основном это семьи, попавшие в различные затруднительные жизненные ситуации, семьи с инвалидами, многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи, находящиеся в социально опасном положении. Чаще всего обращаются за юридической и психологической помощью», – рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Каменского района (КЦСОН) Оксана Кондрух.

Кураторов проекта интересовало все – от оформления помещения СМФЦ и наличия всех информационных сервисов и доступной среды до тонкостей внутренней работы специалистов с клиентами.

«Смотрели, насколько комфортны условия приема клиентов, как выстроены внутренняя и внешняя маршрутизации, есть ли необходимые информационные таблички, стенды, какое наличествует программное обеспечение, как ведутся базы клиентов. Узнавали, насколько активно обращаются в СМФЦ люди, с какими вопросами приходят, как выстроено межведомственное взаимодействие с другими структурами, работающими с семьей. Их интересовало буквально все. Лариса Семенова буквально экзаменовала наших специалистов на знание законодательства, задавала много вопросов, нередко сложных и каверзных», – рассказывает директор КЦСОН Маргарита Мишустина.

Фото: Наталья Исаева Лариса Семенова и Ольга Волжина отметили высокую квалификацию каменских специалистов, которым выгорание точно не грозит – все им интересно, глаза горят, инициативны, компетентны, ответственны и внимательны к людям. Оценили достойную материально-техническую базу учреждения и замечательные для периферийного центра условия для приема граждан.

«Мы приехали посмотреть, как работают Семейные многофункциональные центры в Алтайском крае, что можно рассматривать как опыт, а что – как необходимость дальнейшей доработки. Принцип работы созданных в рамках пилотного проекта СМФЦ во всех регионах схож. Кроме разве что того, что у всех учреждений разные ресурсы, разные возможности и условия. Отличительная черта алтайских Семейных МФЦ – в максимальном использовании в работе СМФЦ наработанных практик. Здесь учреждения имеют большой потенциал, прекрасные коллективы, много отработанных социальных сервисов, внедренных в деятельность СМФЦ. Со многими каменскими и барнаульскими специалистами мы знакомы по нашим совместным мероприятиям. Главный ресурс и достояние Алтайского края – это коллективы, молодые, горящие своим делом люди, это руководители, которые умеют повести за собой. И достаточно высокий уровень материальной базы, регион в последнее время немало вкладывает в ее развитие», – отметила Ольга Волжина.

Неформальное резюме поездки кураторов можно озвучить так: пилотный проект по созданию Семейных МФЦ успешен. В Алтайском крае он за короткое время доказал свою эффективность. Но есть еще что совершенствовать, дорабатывать, обращать в свою сторону в плане работы с семьей и детьми социальных партнеров, в особенности сферу здравоохранения.

Фото: Наталья Исаева

Итогом визита московских специалистов в Камень можно считать их мнение, что каменский Семейный МФЦ как образцовый пример организации работы с семьями можно показывать Министру труда и социальной защиты РФ.

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Взято отсюда.

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