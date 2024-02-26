У Бари Алибасова подозревают инсульт, артист остается в тяжелом состоянии

Госпитализированный 76-летний Бари Алибасов остается в тяжелом состоянии, ему проводят обследования
Российский продюсер Бари Алибасов, который ранее был госпитализирован, остается в тяжелом состоянии, пишут “Известия” со ссылкой источник.
“76-летний продюсер сейчас находится в тяжелом состоянии”, – поделился собеседник издания.
В данное время Алибасов находится в сознании.
Ранее стало известно, что 25 февраля Алибасову стало плохо и его госпитализировали в одну из московских больниц. Источники Telegram-канала “112” назвали причиной госпитализации инсульт.
В свою очередь солист группы “На-На” Владимир Политов подтвердил, что продюсер находится в больнице. Он сообщил, что Алибасову делают компьютерную томографию (КТ), но точного диагноза пока нет.
При этом в ноябре 2023 года сообщалось, что у известного продюсера обнаружили сантиметровую кисту в репродуктивной системе и его ждала операция. Сам продюсер отшутился и сказал, что с ним всё в порядке.
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Взято отсюда