У Бари Алибасова подозревают инсульт, артист остается в тяжелом состоянии

Госпитализированный 76-летний Бари Алибасов остается в тяжелом состоянии, ему проводят обследования

Российский продюсер Бари Алибасов, который ранее был госпитализирован, остается в тяжелом состоянии, пишут “Известия” со ссылкой источник.

“76-летний продюсер сейчас находится в тяжелом состоянии”, – поделился собеседник издания.

В данное время Алибасов находится в сознании.

Ранее стало известно, что 25 февраля Алибасову стало плохо и его госпитализировали в одну из московских больниц. Источники Telegram-канала “112” назвали причиной госпитализации инсульт.

В свою очередь солист группы “На-На” Владимир Политов подтвердил, что продюсер находится в больнице. Он сообщил, что Алибасову делают компьютерную томографию (КТ), но точного диагноза пока нет.

При этом в ноябре 2023 года сообщалось, что у известного продюсера обнаружили сантиметровую кисту в репродуктивной системе и его ждала операция. Сам продюсер отшутился и сказал, что с ним всё в порядке.

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Взято отсюда