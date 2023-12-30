У бийчанина, убившего сожительницу, была выявлена патологическая склонность к насилию

Вступил в силу приговор Алтайского краевого суда в отношении 55-летнего Вячеслава Д., зверски расправившегося с женщиной, с которой прожил вместе около двух лет.

Тело убитой нашли в квартире Вячеслава Д. на улице Декабристов в Бийске. Причем он сам же и вызвал полицию. Мужчина заявил, будто бы сожительница сама нанесла себе несовместимые в жизнью травмы, так как была нетрезва. Но как выяснилось в ходе следствия и в суде, он систематически издевался над гражданской женой. Мотивируя ревностью, часто избивал ее, и даже побрил на лысо. В итоге все закончилось тем, что и вовсе убил, а перед этим надругался в извращенной форме.

По словам сестры погибшей, женщина рассказывала, что совместная жизнь в Вячеславом превратилась для нее ад, но он продолжала терпеть. Говорила, что больше никому не нужна.

Как рассказала «Алтайской правде» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Севиль Вакаева, когда дело дошло до суда, Вячеслав Д. так и не признал своей вины. Заявлял, будто не трогал женщину. Но экспертиза показала, что это далеко не так. Также было отмечено, что по своим психологическим особенностям мужчина склонен к сексуальному насилию. Кроме того, он и раньше привлекался к уголовной ответственности за изнасилование.

По совокупности преступлений мужчине назначено 18 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Также он обязан выплатить ущерб родственнице убитой 1 миллион 300 тысяч рублей.

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Взято отсюда.

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