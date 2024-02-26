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У бизнесмена отобрали баржу-паром, на которой он возил алтайских туристов

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У бизнесмена отобрали баржу-паром, на которой он возил алтайских туристов

Телецкое озеро Фото: vk.com/altzapovednik

Предпринимателя приговорили к штрафу, но прокуратура настаивала на изъятии баржи. Суд согласился и конфисковал судно в собственность государства

Верховный суд Республики Алтай ужесточил приговор в отношении 43-летнего жителя Новосибирска, которого осудили за оказание небезопасных услуг. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предприниматель осуществлял перевозки туристов и автомобилей с помощью собственной баржи, пришвартованной к маломерному судну. Первая инстанция приговорила новосибирца к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Верховный суд постановил еще и конфисковать саму баржу.

Напомним, в июне 2022 года правоохранители выявили факт незаконной перевозки людей и автомобилей по Телецкому озеру. На судне не было спасательных средств, противопожарного снабжения, необходимого ограждения, а у перевозчика отсутствовала лицензия.

Взято отсюда

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