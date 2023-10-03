У бывшего депутата АКЗС конфисковали дорогую недвижимость

Ключи. Квартира. Недвижимость. Ипотека Фото: Unsplash.com

Прокуратура подала в суд на депутата, который приобрел имущество на доходы, которые не были задекларированы в соответствии с законодательством

Алтайский краевой суд лишил имущества бывшего депутата АКЗС, так как оно было куплено на неподтвержденные доходы, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Надзорное ведомство выявило, что в 2018-2020 годах депутат и его родственники купили квартиру в Новосибирске, нежилое помещение в Сочи рядом с береговой полосой, парковочное место в Барнауле, а также автомобиль Land Rover Range Rover Evogue 2019 года выпуска. Общая стоимость приобретенного имущества на момент покупки превышала 15 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обратить имущество парламентария в доход государства. Алтайский краевой суд поддержал позицию ведомства. Таким образом, ключи от объектов недвижимости передали в территориальные управления Росимущества по по месту их нахождения.

Поскольку автомобиль Land Rover Range Rover Evogue собственник умышленно привел в состояние, когда его эксплуатация невозможна, его стоимость заменили на денежный эквивалент.

Ранее сообщалось, что в Барнауле у чиновницы забрали дорогое авто, купленное на “сомнительные” доходы.

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