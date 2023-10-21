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У части жителей Барнаула похолодает в домах из-за ремонта теплосети

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ремонт теплосети Фото: t.me/sgk_barnaul

Специалисты уже приступили к работе. Закончить замену поврежденного участка теплосети планируется не позже 20.00 21 октября

21 октября теплосетевое подразделение СГК устраняет дефект трубопровода на ул. Г. Исакова в Барнауле, сообщили в компании.

Специалистам предстоит заменить 2,5 метра трубы. На месте работают три бригады и пять единиц техники.

“В период производства работ в домах жителей микрорайона Дальние Черемушки может наблюдаться временное снижение параметров подаваемого ресурса”, – добавили в СГК.

Завершить замену поврежденного участка планируется не позже 20.00.

Ранее “Толк” рассказывал, как в Барнауле стартовал отопительный сезон.

Источник

город горняк
горняк22

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