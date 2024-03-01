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У Джо Байдена выявили несколько заболеваний, в том числе апноэ и артрит

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У Джо Байдена выявили несколько заболеваний, в том числе апноэ и артрит

У Байдена выявили несколько заболеваний, среди которых апноэ во сне и гастроэзофагеальный рефлюкс

Президент США Джо Байден страдает от апноэ во сне, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и артрита, сообщают “Известия” со ссылкой на заключение терапевта, опубликованное пресс-службой Белого дома.

В результате обследования у Байдена было выявлено обструктивное апноэ во сне, которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Также у американского президента нашли спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс, что является одним из заболеваний ЖКТ. В частности, у Байдена это проявляется как частое прочищение горла.

Также утверждается, что у главы США проявляются пятна на коже.

“У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений”, — указывается в заключении врача.

При этом черепно-мозговые нервы находятся в норме; не выявлены тремор, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют; вестибулярный аппарат в норме, говорится в документе.

16 февраля врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон повторно потребовал от действующего  президента США пройти тест на когнитивные способности и отчитаться об их результатах перед гражданами страны.

Генеральный прокурор американского штата Западная Вирджиния, республиканец Патрик Морриси 13 февраля заявил, что глава государства не способен выполнять должным образом свои президентские обязанности. 

После выхода доклада 8 февраля Джо Байден провел пресс-конференцию, где выступил с заявлением, что у него “с памятью все в порядке”. Однако в той же речи он спутал президентов Мексики и Египта. На следующий день врач Ронни Джексон заявил, что после такого доклада Байден должен пройти тест на умственные способности, если он хочет участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Напомним, 81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, чье состояние здоровья, странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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Взято отсюда

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