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У Дмитрия Соколова из “Уральских пельменей” случился конфликт с подростками

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У Дмитрия Соколова из "Уральских пельменей" случился конфликт с подростками

Ссора звезды “Уральских пельменей” в уральском метро попала на видео

Полиция начала проверку после того, как в нескольких Telegram-каналах появилась видеозапись о конфликте между участником шоу “Уральские пельмени” Дмитрием Соколовым и подростками в переходе метро в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

Сами участники инцидента заявлений в полицию на данный момент не подавали, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Несколько Telegram-каналов опубликовало видеозапись, на которой видно, как Дмитрий Соколов в переходе метро идет в направлении подростка, а тот просит сопровождающих убрать артиста. Спутники Соколова на видео заявляют, что подростки его спровоцировали, подростки отрицают факт провокации.

“Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни от одной из сторон пока в органы внутренних дел Екатеринбурге не поступало. Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции №5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение”, – сказал Горелых. 

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Взято отсюда

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