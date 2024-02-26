Такси Фото: unsplash.com

Ранее ФАС уже требовала от компании снижения цен, однако запрос не был выполнен. При этом мораторий на проверки до конца 2024 года не позволяет применить меры реагирования

У Федеральной антимонопольной службы появились серьезные замечания к работе “Яндекс Такси”. На сервис “Яндекс GO” жалуются как пассажиры, так и водители, передает РИА Новости слова замруководителя ФАС Петра Иванова.

“В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к “Яндекс Такси”, – сказал представитель ФАС.

Так, на работу сервиса поступило более 300 жалоб за 2023 год. Они коснулись как стоимости поездок, так и блокировки пользователей.

ФАС уже требовала установить перечень оснований для блокировки, а также снизить слишком высокую плату, взимаемую компанией с перевозчиков. Однако ни один из запросов не был выполнен: до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний и применить меры реагирования сейчас невозможно.

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