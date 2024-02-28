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У Галкина* могут конфисковать замок в деревне Грязь по статье о фейках про ВС России

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У Галкина* могут конфисковать замок в деревне Грязь по статье о фейках про ВС России

Максим Галкин* Фото: @maxgalkinru**

Юморист неоднократно дискредитировал российские войска в своих выступлениях. В случае если нарушения будут выявлены, замок могут конфисковать

Юморист Максим Галкин* может лишиться своего замка в подмосковной деревне Грязь. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить его в соответствии с новым законом о конфискации имущества за фейки о ВС России, сообщает “Газета.ru”.

Известно, что юморист часто дискредитирует российскую армию и СВО в своих выступлениях за границей. Он обвиняет российские войска в преступлениях на Украине и распространяет фейки.

Напомним, что ранее вопрос о конфискации замка поднимали в Госдуме. Там призвали проверить, можно ли изъять дворец по новому закону о конфискации имущества иноагентов.

* Признан лицом, выполняющим функции иностранного агента в РФ.

** Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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