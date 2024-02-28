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У жителя Алтая конфисковали Тoyota RAV4 из-за пьяного вождения

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У жителя Алтая конфисковали Тoyota RAV4 из-за пьяного вождения

Тoyota RAV4 Фото: unsplash.com

Мужчину уже ловили на езде в пьяном виде, однако это не остановило его от того, чтобы снова сесть за руль автомобиля в нетрезвом виде

В Республике Алтай 42-летнего жителя Майминского района осудили за “пьяное” вождение, сообщает местная прокуратура.

Суд установил, что в ноябре 2023 года мужчина, у которого уже была судимость за аналогичное преступление, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На автомобиле Тoyota RAV4 он поехал по Горно-Алтайску, где его и остановили сотрудники ГИБДД.

Свою вину подсудимый полностью признал. Судья приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также на четыре года запретил управлять транспортными средствами. Кроме того, Тoyota RAV4 подсудимого конфисковали в собственность государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в Алтайском крае у пьяного водителя конфисковали Subaru Forester. Автомобиль передали минобороны РФ

Взято отсюда

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