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У жителя Алтайского края конфисковали ВАЗ за пьяную езду

ГОРНЯК2201 mins

Авто. Колесо. ДТП Фото: pexels.com

Суд принял решение о конфискации транспортного средства, на котором мужчина пьяным ездил за рулем. Машина была записана на его супругу

Жителя Шипуновского района осудили за пьяную езду, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Мужчине вынесли условный срок и лишили права заниматься работой, связанной с вождением.

Оказалось, что сельчанин поехал пьяный за рулем после того, как уже был осужден за аналогичное преступление.

Кроме того, у него забрали автомобиль “ВАЗ 21103”, приобретенный в браке и оформленный на супругу. Именно на этом авто мужчина совершил преступление.

Ранее сообщалось, что у барнаульца конфисковали катафалк Cadillac из-за долга за устроенное ДТП.

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