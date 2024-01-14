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У жителя Бийска изъяли около двух килограммов марихуаны

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У жителя Бийска изъяли около двух килограммов марихуаны

Растительное вещество с резким запахом конопли обнаружили в надворных постройках, принадлежащих бийчанину

Следователи МУ МВД России «Бийское» возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого слесаря из Бийска по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Мужчина проживает в заречной части города Бийска, сообщает ГУ МВД России по Алтайском краю.

Пакет с растительным веществом, имеющим резкий запах конопли, сотрудники полиции нашли в надворных постройках бийчанина. 

Эксперты подтвердили, что в изъятом пакете была марихуана, общий вес которой составил около 1 900 граммов. Мужчина признался, что заготовил наркосодержащие растения для личного употребления.

Ведется расследование, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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