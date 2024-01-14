У жителя Бийска изъяли около двух килограммов наркотиков

Житель Бийска попался на хранении наркотиков.

Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, фигурантом уголовного дела 40-летнй ранее судимый житель наукограда. Мужчина проживает в заречной части Бийска.

В надворных постройках сотрудники полиции обнаружили и изъяли растительное вещество с резким запахом конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной. Общий вес составил порядка 1 900 граммов. Задержанный признался, что заготовил наркосодержащие растения для личного употребления.

В настоящее время ведется расследование, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Взято отсюда.

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