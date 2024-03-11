Обыск. Задержание Фото: пресс-служба транспортной полиции Сибири

До этого мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за связанные с незаконным оборотом наркотиков преступления

В Новоалтайске 52-летнего местного жителя подозревают в незаконном хранении мефедрона, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Полицейские задержали мужчину на перегоне станций Барнаул – Южный. Во время досмотра у него нашли сверток с веществом, которое, как позже выяснили эксперты, содержит наркотик мефедрон.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). Ему грозит лишение свободы до трех лет.

Ранее на алтайской трассе поймали курьера с крупной партией наркотиков. Задержанный оказался межрегиональным наркокурьером, который перевозил “товар” для распространения в Барнауле.

Взято отсюда