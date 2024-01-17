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Мужчина поехал домой после застолья, в какой-то момент не справился с управлением и слетел с дороги. Владелица машины была вместе с ним
В Республике Алтай у жительницы села Усть-Кан конфисковали Toyota Camry после того, как ее муж пьяный слетел в кювет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Гражданин Кыргызстана около 4.00 22 августа 2023 года после застолья с родственниками жены в селе Банном вместе с супругой поехал на машине домой.
При движении он не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля. Водителя и пассажирку доставили в Усть-Коксинскую райбольницу.
В суде мужчина признал вину. Его приговорили к 180 часам обязательных работ с лишением прав на 1,5 года. Автомобиль принадлежал супруге, но машину все равно конфисковали, так как она была куплена в браке.
Ранее житель Барнаула лишился недвижимости из-за долга по алиментам на пожилую мать.
Взято отсюда