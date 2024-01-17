Руль Фото: pexels.com

Мужчина поехал домой после застолья, в какой-то момент не справился с управлением и слетел с дороги. Владелица машины была вместе с ним

В Республике Алтай у жительницы села Усть-Кан конфисковали Toyota Camry после того, как ее муж пьяный слетел в кювет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Гражданин Кыргызстана около 4.00 22 августа 2023 года после застолья с родственниками жены в селе Банном вместе с супругой поехал на машине домой.

При движении он не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля. Водителя и пассажирку доставили в Усть-Коксинскую райбольницу.

В суде мужчина признал вину. Его приговорили к 180 часам обязательных работ с лишением прав на 1,5 года. Автомобиль принадлежал супруге, но машину все равно конфисковали, так как она была куплена в браке.

Ранее житель Барнаула лишился недвижимости из-за долга по алиментам на пожилую мать.

Взято отсюда