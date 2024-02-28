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У каждого десятого россиянина хранятся раритеты в кладовых

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У каждого десятого россиянина хранятся раритеты в кладовых

Кладовка. Хранение Фото: unsplash,com

В кладовых у россиян можно найти как семейные реликвии и украшения, так и антикварную мебель. Некоторые в них хранят коллекции монет

Некоторые россияне хранят в своих кладовых предметы искусства и семейные реликвии. О таких сокровищах рассказали 12% опрошенных жителей страны, сообщает Lenta.ru.

Большинство россиян (69%) хранят в дополнительных помещениях свое имущество. 41% из них отводят комнаты под старую мебель, 14% – под уборочный инвентарь, а 10% – под домашнюю утварь.

Еще у 13% в кладовках лежат раритеты, причем 49% из таких предметов возрастом 30-40 лет, а еще 4% – из 1950-60-х годов.

Из предметов искусства в кладовых россиян хранятся коллекции монет (9%), антикварная мебель (8%), старинные элементы декора (9%). Украшения и семейные реликвии хранят 2% россиян.

Взято отсюда

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