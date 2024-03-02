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У кого в России с 1 марта выросли пенсии и на сколько

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У кого в России с 1 марта выросли пенсии и на сколько

Деньги. Купюры Фото: unsplash.com

С 1 марта у ряда российских пенсионеров выросли пенсии. Рассказываем, кто может рассчитывать на прибавку и в какие сроки

С 1 марта вырастут пенсии у россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет. Об этом сообщает “Парламентская газета”.

По закону, россияне старше 80 лет имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсию увеличивают за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Прибавку 80-летним пенсионерам назначают с даты рождения, но выплачивают только со следующего месяца.

В 2024 году фиксированная выплата составила 8 134 рубля 88 копеек. Тем, кому исполнилось 80 лет в феврале, с 1 марта ее размер увеличат до 16 269 рублей.

Заявлений в Социальный фонд подавать не нужно. Все перерасчеты произведут автоматически.

Доплату также смогут получить люди, ухаживающие за восьмидесятилетним пенсионером.

Также с 1 марта проиндексируют страховые пенсии людям пенсионного возраста, которые уволились с работы не позднее января 2024 года.

Взято отсюда

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